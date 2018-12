Renommierter Designer-Preis für Münchner Agentur

Der "German Design Award" zählt zu den renommiertesten Design-Wettbewerben weltweit. Die Jury aus international anerkannten Designexperten begründet die Auszeichnung der Münchner Agentur mit der effizienteren Ausnutzung des Raumes, sowie einem optimierten Lichtkonzept, welches die S-Bahn freundlicher und sicherer erscheinen lässt. Die offizielle Preisverleihung findet am 8. Februar 2019 in Frankfurt am Main statt.