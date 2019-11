Auftritt von Meghan heizt Schwangerschafts-Gerüchte an

Meghans Auftritt beim Remembrance Festival in der Royal Albert Hall in London am Samstag verstärkte die Babygerüchte noch weiter. Die Herzogin erschien in einem schwarzen Kleid, das von der Taille abwärts weit geschnitten war. Ob sich darunter ein Schwangerschaftsbäuchlein versteckt? Wie Bilder zeigen, strich sich Meghan immer wieder über den Bauch und hielt ihre Hand schützend darüber.