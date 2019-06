Fans von "Tokio Hotel" nicht begeistert von Heidi Klums Unterschrift

Das Poster soll angeblich von einem Auftritt der Band in Barcelona stammen. Im Rahmen ihrer "Melancholic Paradise Tour" spielten "Tokio Hotel" am 3.5. in der spanischen Stadt. Fans von Bill und Tom Kaulitz sind überhaupt nicht begeistert von Heidi Klums Unterschrift auf dem Plakat. Mit "Gott sei Dank ist ihre Unterschrift nicht auf meinem Poster" und "Sie ist mehr als lächerlich" kommentieren einige Fans den Instagram-Post.