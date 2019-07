Gehen am Ende gar beide, stünden der deutsche Meister und ihr Sportdirektor Daniele Baiesi plötzlich im doppelten Sinne vor einer Großbaustelle. Denn auf den großen Positionen will man den Kader eigentlich für die nächste Euroleague-Saison um einen Spieler aufstocken, wie Pesic zuletzt ankündigte. Ohne Williams und Booker wären dann also gleich drei neue Planstellen in diesem Bereich zu vergeben. Dass Bayern Booker eigentlich unbedingt halten will, daran ließ Pesic zuletzt keinen Zweifel. Der Starting-Center sei ihm in den drei Jahren, die er schon in München spielt, "sehr ans Herz gewachsen". Nach mehrmonatiger Verletzungspause hatte er in den Playoffs dann entscheidenden Anteil an der Meisterschaft. "Er war da, wenn er gebraucht wurde", sagte Pesic.