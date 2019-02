20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Fettkampf - Lecker schlank mit Frank, Abspecksoap

Endspurt bei "Rosins Fettkampf"! In einer letzten intensiven Sporteinheit wollen die Fitnesstrainer Olli und Linda herausfinden, wie fit die fünf Finalisten in den vergangenen Wochen geworden sind. Wer hat die beste Kondition und hält am längsten durch? Über Sieg oder Niederlage entscheidet am Ende aber einzig und alleine die Waage. Wer hat am meisten abgenommen und holt sich den Sieg sowie 10.000 Euro Preisgeld?