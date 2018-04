Im deutschen Eishockey findet zur Zeit eine ganz andere Auslese statt - eine, bei der nur die besten und stärksten überleben - Survival of the fittest. Echter Eishockey-Darwinismus. Im Finale dieser Saison hat es der Double-Meister EHC Red Bull München ab Freitag (19:30 Uhr, Sport1) am Oberwiesenfeld mit dem DEL-Rekord-Champion Eisbären Berlin zu tun. München will das erreichen, was bisher in der Liga-Historie nur einem Team gelungen ist - das Titel-Triple. Das schafften nur die Eisbären - in den Jahren 2011, 2012 und 2013.