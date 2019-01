An das Geschehen am 9. Januar 2017 in dem Giesinger Mehrfamilienhaus habe seine Mandantin keine vollständige Erinnerung, sagt Anwalt Christian Gerber. Aber dass sie keinen Gegenstand in der Hand gehabt habe, das wüsste sie genau. Wie dann die Beule am Hinterkopf ihres Opfers entstanden ist – keine Ahnung.