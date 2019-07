Jahrelanger Rechtsstreit droht

Weil sich der Streit noch jahrelang hinziehen könnte, schlug das Gericht bei der mündlichen Verhandlung am Montag eine außergerichtliche Einigung vor – demnach solle das Haus wieder aufgebaut werden, jedoch mit einem zusätzlichen Stockwerk. Dieser Vorschlag stieß bei den Zuhörern im Saal jedoch auf wenig Begeisterung. Viele von ihnen wohnen in Giesing und haben sich in der Vergangenheit für den Wiederaufbau des Häusls eingesetzt.