Gerhard Schröder und Co. DFB-Pokal: Diese Promis waren beim Finale in Berlin

Nach dem Sieg des FC Bayern München über RB Leipzig (3:0) beim gestrigen DFB-Pokalfinale in Berlin, ist bei den Münchnern die Welt wieder in Ordnung. Trotz durchwachsener erster Saisonhälfte haben sie nun, nachdem die Entscheidung in der Bundesliga letzten Samstag gefallen war, die beiden bedeutendsten Trophäen im deutschen Fußball nach Hause gebracht: die Meisterschaft und den Pokalsieg.