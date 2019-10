Zuvor hatte bereits BA-Chef Markus Lutz (SPD) noch einmal die Ablehnung seines Gremiums erklärt und wiederholt – was lauten Applaus in der Dreifachturnhalle zur Folge hatte. "Wir haben gar nichts gegen die Modernisierung selber", so Lutz. "Nur eben soll sie im Bestand und ökologisch behutsam erfolgen. Wir sind froh, den DAV mit seiner Halle und seinem Sportangebot in Sendling zu haben". Aber die Interessen von Anwohnern (und hier besonders die Parksituation) und der Umstand, dass für den Neubau der Bebauungsplan geändert werden müsste, würden höher wiegen als das erwartete Besucherplus für die DAV-Halle.