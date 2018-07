München - Der Stadtrat will am Dienstag die Verlängerung der U5 nach Pasing weiter vorantreiben. Der Abschnitt zwischen der Fischer-von-Erlach-Straße und der vorläufigen Endstation am Pasinger Bahnhof muss noch genehmigt werden. Dafür will die Stadt nun einen entsprechenden Antrag bei der Regierung von Oberbayern stellen.