Gepäckstück sorgt für unüblichen Einsatz Flughafen München: Bundespolizei hilft Taubstummen in Not

Zunächst wandte sich der 47-Jährige an einen Mitarbeiter des Flughafens, mit dessen Hilfe er die Bekannte aus Regensburg allerdings auch nicht finden konnte. "Wie soll man eine Taubstumme an einem Großflughafen auch finden?", schreibt die Bundespolizei in einer Mitteilung. Daraufhin setzte sich der gebürtige Rumäne erst einmal in ein Café im Terminal 1, um zur Ruhe zu kommen und sich zu stärken. Als er erneut nach der Frau suchen sollte, kam es zum nächsten Unglück: Der 47-Jährige ließ sein Reisepäck aus Versehen stehen. Wie die Bundespolizei berichtet, hat sich die Internet-Freundin des Mannes in der Zwischenzeit bereits wieder mit dem Zug auf den Rückweg nach Regensburg gemacht.