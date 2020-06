Herzogin Meghan (38) hat sich zum gewaltsamen Tod von George Floyd geäußert. In einem Videobeitrag sagte sie in Anspielung auf "Black Lives Matter" (deutsch "Schwarze Leben zählen"): "George Floyd's life mattered". Prinz Harrys (35) Ehefrau sprach dabei zu Schülern ihrer früheren Schule "Immaculate Heart High" in Los Angeles. In der emotionalen Rede, die von "Essence.com" veröffentlicht wurde, erklärte sie: "George Floyds Leben zählte und Breonna Taylors Leben zählte und Philando Castiles Leben zählte und Tamir Rices Leben zählte."