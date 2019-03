Nun meldete sich das BRK: "Wir brauchten keine Genehmigung. Der Baum hatte nur 72 cm Umfang in einem Meter Höhe", schrieb eine BRK-Sprecherin an die AZ. Mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) sei das abgesprochen gewesen. Hintergrund: Ab 80 Zentimetern Umfang in einem Meter Höhe ist eine Fäll-Genehmigung nötig.