Gemeinschaftliches Gemälde Heidi Klum: So inspirierend war ihre Hochzeit für die Kinder

Als Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) am Wochenende auf Capri ihre Hochzeit feierten, waren die vier Kinder der Entertainerin auch mit an Bord der Yacht "Christina O". Wie Leni (15), Henry (13), Johan (12) und Lou (9) die Feier erlebten, haben sie offenbar auch kreativ verarbeitet. Das zeigt die stolze Mutter nun in ihrem neuen Instagram-Post, in dem ein buntes Gemälde zu sehen ist, das laut Klum'schem Kommentar in "Zusammenarbeit von Leni & Henry & Johan & Lou" entstand.