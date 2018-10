Gemeinsamer Auftritt mit Prinz William Ein Kleid, zwei Anlässe: Herzogin Kate setzt wieder auf Altbewährtes

Der royale Alltag hat Herzogin Kate (36) wieder! Erst in der vergangenen Woche hat sie ihre Babypause mit einem Solo-Auftritt offiziell beendet. Am heutigen Dienstag begleitete sie Ehemann Prinz William (36) zum globalen Gesundheitsgipfel in London. Dabei vertraute die 36-Jährige auf ein altbekanntes Outfit: Strahlend schön erschien sie in einem zartlilafarbenen Kleid von Emilia Wickstead, das bereits 2017 an ihr zu sehen war.