Ziel sei es, die landwirtschaftlich genutzte Fläche den Bürgern mit einem rund zehn Hektar großen Landschaftspark- und Grünflächen-Konzept zugänglich zu machen und ökologisch zu verbessern. Als direkte Folge sollen so zusätzliche Fußwege und Radverbindungen zwischen Sendling und Solln in Nord-Süd Richtung und von der Aidenbachstrasse zum Isar-Fahrradschnellweg in West-Ost-Richtung erstmalig ohne Autoverkehr möglich sein.