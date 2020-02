Gemeinsamer Abend in der Bar Jon Bon Jovi: Bayern-Stars tranken Whiskey vor dem Chelsea-Sieg

Glaubt man dem Rockstar Jon Bon Jovi (57, "Keep The Faith") waren unter anderem auch Whiskey und Bier für die starke Leistung verantwortlich. Der US-Amerikaner weilt derzeit in London - unter anderem, um am Freitag mit Prinz Harry (35) einen Invictus-Game-Song aufzunehmen - und nächtigte wie der Tross aus München zufällig ebenfalls im berühmten Corinthia-Hotel.