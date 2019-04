Gemeinsam mit Oprah Winfrey Prinz Harry produziert Apple-Serie

"Ich bin unglaublich stolz"

"Ich bin fest davon überzeugt, dass eine gute psychische Gesundheit - mentale Fitness - der Schlüssel für eine starke Führung, ein produktives Miteinander und ein zielstrebiges Ich ist", lässt sich Prinz Harry bezüglich des Projekts zitieren. Es sei eine große Verantwortung, er und Winfrey würden das Bewusstsein für ein Thema vermitteln wollen, das "in diesen Zeiten so relevant ist". Er hoffe, dass sein Werk positiv und aufschlussreich sein wird: "Ich bin unglaublich stolz, mit Oprah an dieser wichtigen Serie mitzuarbeiten."