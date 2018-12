70 Bewerber auf eine einzige Wohnung

So ähnlich sieht das auch sein Kollege Thomas Glashauser aus Aschheim. Zu Höchstzeiten stieg die Bewohnerzahl hier um 350 pro Jahr. Jetzt hat die Gemeinde eine neue Zielzahl: 138. "Wir wollen weiter wachsen", sagt er. "Aber langsam."

Wie groß die Wohnungsnot ist, zeigt sich auch im Umland bei den Bewerberzahlen, wenn bezahlbare Mietwohnungen entstehen. 170 Bewerber gab es zuletzt in Aschheim für neue Mietwohnungen der Gemeinde, in Unterföhring 70 für eine einzige Wohnung. Viele Gemeinden sehen inzwischen wie die Landeshauptstadt das Problem, dass sich die Einheimischen keine Wohnungen mehr leisten können. Und versuchen ebenfalls, in Neubaugebieten Geschosswohnungsbau statt Einfamilienhäusern durchzusetzen.

Eigentlich, sagt Bürgermeister van der Weck aus Feldkirchen, wolle er in Neubaugebieten nur noch Mehrfamilienhäuser. "Bei diesen Bodenpreisen müssen wir in die Höhe bauen, um die Leute unterzubringen." Doch bald, so glauben sie, wird man in ihren Gemeinden nicht mehr viele neue Leute unterbringen können. Alle verweisen darauf, dass die Infrastruktur standhalten muss, "vom Kindergarten bis zum Friedhof", wie es Thomas Glashauser aus Aschheim ausdrückt. In Unterföhring wird gerade die Kläranlage erweitert.

"Wir haben einfach keine Baugebiete mehr bei uns im Ort"

Und wenn Schluss ist in den Gemeinden vor der Stadt? Ziehen junge Münchner Familien dann für den Traum vom Reihenhäuschen noch viel weiter raus? Zum Beispiel nach Schöngeising, den Ort im Landkreis Fürstenfeldbruck, in dem die Bevölkerungszahl sogar gesunken ist? Ein paar vielleicht schon.

Denn Bürgermeister Thomas Totzauer erzählt, dass im Ort inzwischen mehr nachverdichtet wird: Wenn Häuser vererbt werden, entstehen auf den Grundstücken oft mehrere Häuser. Andererseits glaubt auch er nicht mehr an das große Wachstum im Ort. "Wir würden gerne Neubaugebiete ausweisen, weil wir altersgerechtes Wohnen brauchen und sich die Jungen, die hier aufgewachsen sind, keine Wohnungen mehr leisten können", sagt er. "Aber wir haben hier einfach keine Baugebiete mehr, an die wir drankommen."

Wunsch nach einer besseren Verkehrsanbindung

Und was, wenn die Not in München noch größer wird und die reiche, große Stadt Hilfe anbietet? Klar, viele Umland-Bürgermeister wünschen sich zum Beispiel eine bessere Verkehrsanbindung. Aber sonst? "Ich kenne ja die Münchner Hilferufe", sagt Werner van der Weck aus Feldkirchen. "Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sie uns unterstützen könnten. Ich bin sicher, dass die mir hier keinen Kindergarten bauen."

Klingt alles, als müsste man die Spatenstiche ordentlich feiern. Denn sie werden weniger werden in den nächsten Jahren.

