Etliche Stein-Schlangen in ganz München

Warum Steine bemalen? "Wir haben am Abenteuerspielplatz diese lange Reihe von Steinen gesehen, und da haben wir uns gedacht, da machen wir mit", erzählt Ferdi. Dahinter steckt ein lokaler, landesweiter, ja nationaler Trend. Überliefert sind Münchner Hot Spots beispielsweise im Westpark, am Rande des großen Erdbeerfeldes an der Verbindungsstraße zwischen Obermenzing und Untermenzing oder eben hier in Neuhausen.