Serge Gnabrys Karriere war am Scheideweg

Eben jener Rückschlag sollte nur wenige Wochen später folgen. "Es ging alles den Bach runter. Ich habe mir eine schlimme Knieverletzung zugezogen und war acht Monate raus. Danach habe ich es nicht mehr ins Team geschafft und wurde dann plötzlich an West Brom ausgeliehen", erinnert sich Gnabry. Am Ende standen sechs Einsätze für die Baggies, drei davon für die U23. Eine junge Karriere am Scheideweg.