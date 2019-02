... Rafinhas Klage über zu wenig Einsatzzeit: "Ich verstehe, dass Rafinha unzufrieden ist, weil er längere Zeit nicht gespielt hat, aber auch bei ihm werden die Spiele wieder kommen, weil Josh ausfällt und er auch davor wieder seine Minuten bekommen wird. Es ist verständlich, aber wir sind alle daran interessiert, dass wir in Phasen, wo jeder gebraucht wird zusammenrücken. Phasen, wo man nicht so viel spielt, muss man auch mal schlucken, den Mund abputzen und im Training Gas geben. Das sieht der Trainer und man wird belohnt.

Niklas Süle über...

... den Mix Defensive/Offensive: "Es gibt natürlich Selbstvertrauen wenn man in Liverpool die Null hält und als Team sehr gut und kompakt verteidigt. Heute war ein unglaublich schweres Spiel, weil es vor allem Mental viel Kraft gekostet hat. Uns hat heute die Kraft gefehlt, auch im Kopf. Dass sieht man daran, dass wir in der ersten Halbzeit gute Umschaltsituationen hatten, wo wir in der Vorwärtsbewegung ganz leicht den Ball verloren haben. Es war auch nicht alles schlecht heute, haben das Spiel wieder dominiert, aber es nicht geschafft, die letzten Pässe ins torgefährliche Drittel der Hertha zu spielen. Wenn wir es jetzt noch hinbekommen Defensive mit Offensive zu paaren, ist viel möglich dieses Jahr"

... die allgemeine Situation: "Die Ausgansposition ist gerade sehr gut für uns, wir sind im Pokal weiter, haben in Liverpool ein gutes Spiel in der Champions League gemacht und sind momentan punktgleich mit Dortmund. Wenn wir es vor der Winterpause so gehört hätten, hätten wir es alle unterschrieben, wie es bis jetzt gelaufen ist. Können mit unserer Situation momentan zufrieden sein und noch einiges gewinnen diese Saison"

Umfrage

Lesen Sie hier: Hoeneß im TV - FC Bayern hat bereits Transfers fix gemacht