Pongracic stammt aus der Jugend des FC Bayern

Der ehemalige Jugendspieler des FC Bayern absolvierte für die Profis von Sechzig nur sieben Einsätze in der 2. Bundesliga und der Relegation. Immerhin stand Pongracic in diesen Partien immer in der Startelf - für den damals 19-Jährigen eine reife Leistung. Das Innenverteidiger-Talent hat sich so gut entwickelt, dass offenbar sogar der FC Bayern über eine Rückholaktion nachgedacht hatte. Das berichtet der "Kicker".