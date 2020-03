Geistiges Wohlbefinden fördern Corona-Krise: Prinz William und Herzogin Kate mit wichtiger Botschaft

Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) unterstützen ihre Landsleute in der Corona-Krise mit einer neuen Gesundheitsinitiative. Wie unter anderem "The Telegraph" meldete, sagten der Herzog und die Herzogin von Cambridge in einer Erklärung, dass das geistige Wohlbefinden der Menschen während der Coronavirus-Pandemie wichtig sei. Daher solle die psychische Gesundheit der Nation verbessert werden, da die vergangenen Wochen "besorgniserregend und beunruhigend für alle" gewesen seien.