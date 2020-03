"Wir befinden uns in einer ernsten Situation", sagte Gorenzel über die Corona-Lage. Angesichts drohender Spielabsagen oder Geisterspiele sind für Gorenzel drei Fragen entscheidend: Die der Verhältnismäßigkeit, die nach angemessenen Maßnahmen und die der Chancengleichheit. Der Löwen-Boss will eine einheitliche Lösung für alle Klubs in Corona-Zeiten.