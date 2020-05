Die 3. Liga soll am 26. Mai fortgesetzt werden. Neuerdings zieht der DFB dafür auch neutrale Spielorte in Betracht, sollte in bestimmten Stadien aufgrund behördlicher Entscheidungen nicht gespielt werden können. Ende April hatten sich 10 der 20 Drittliga-Klubs für eine Fortsetzung der Saison auch über den 30. Juni hinaus ausgesprochen. "Allein durch die Überlegung, die Spiele möglicherweise an einem neutralen Spielort auszutragen, ergibt sich eine neue Sachlage. Dadurch könnten nochmals Mehrkosten auf die Vereine zukommen, was beispielsweise Unterbringung oder Anreise angeht", sagte Kompp.