Nun hat Sascha Mölders offenbar zumindest am Profi-Geschäft die Freude verloren – und bereitet seinen Ausstieg vor. Wie der 34-Jährige der "Augsburger Allgemeinen" erklärte, werde er seine Profi-Karriere nach der Saison beenden. "Es geht im Profibereich oft gar nicht mehr um den Fußball, und das macht mir keinen Spaß mehr", sagte der Mann aus dem Ruhrpott. Mölders steht für ehrliche, dreckige Arbeit auf dem Platz. Wieso der Angreifer seine Fußballschuhe bei den Sechzgern an den Nagel hängt, erklärt er wie folgt: "Ich könnte zwar noch einige Jahre spielen, aber das ganze Drumherum geht mir, entschuldigen Sie die Ausdrucksweise, auf den Sack." Bei Facebook relativierte er das ein wenig und schrieb: "Mit drum herum meine ich übrigens schlafen in Hotels etc." Außerdem stellte er klar: "Wenn Regionalliga = Karriereende bedeutet dann hätte ich sie ja schon mit dem Abstieg dorthin beendet." Für 1860 gilt trotzdem: Der Malocher macht Schluss.