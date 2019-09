Und die Bayern? Die planen ihren traditionellen Besuch im Käfer-Zelt für den letzten Wiesn-Sonntag. Am 6. Oktober, am Tag nach dem Heimspiel gegen Hoffenheim, vor Beginn der Länderspielpause, soll es heißen: Die Krüge hoch! Dann bitte mit besserer Stimmung als vor Jahresfrist. Da hatte man am Tag zuvor mit 0:3 gegen Mönchengladbach verloren, überhaupt war die Wiesn-Bilanz von Trainer Niko Kovac, selbst kein Biertrinker, in dessen erstem Amtsjahr verheerend: In drei Heimspielen gab’s keinen Sieg, neben der Pleite gegen die Fohlen noch je ein 1:1 gegen den FC Augsburg in der Liga und gegen Ajax Amsterdam in der Champions League. "Wenn die Wiesn beginnt, wird hier viel genossen", sagte Kovac, "wir wollen die Statistik des letzten Jahres verbessern und ich bin zuversichtlich, dass das klappt. Man kann aber nichts versprechen im Leben."