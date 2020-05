Gehört er jetzt zum alten Eisen? Thomas Gottschalk: "Ein cooler Alter zu werden, ist nicht so einfach"

Mit dem filmischen Porträt "Lebenslinien: Thomas Gottschalk - Der Thommy von nebenan", das der Bayerische Rundfunk am heutigen Montag (11. Mai) um 22:00 Uhr zeigt, wird die Geburtstagswoche des Entertainers eingeläutet. Am 18. Mai feiert er seinen 70. Geburtstag. Und allen, die in den vergangenen Jahren immer wieder etwas ausholen mussten, um zu erklären, warum sie seine Fans sind, wird dieses Porträt eine echte Wohltat sein. Denn hier blitzt wieder jener Gottschalk auf, der zu Radio- und später zu TV-Zeiten so glühend verehrt wurde.