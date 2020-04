Bastian Yotta will betrunkene Claudia Obert ausschließen

Vor allem Bastian Yotta findet den Alkoholkonsum der 58-Jährigen nicht gut. In der neuen Folge, die am Mittwochabend ausgestrahlt wird, will er sie sogar vom gemeinsamen Abendessen verbannen: "Claudia, ich muss dir sagen, wenn du getrunken hast, machst du Fehler. [...] Ich möchte dir nur mitteilen im Namen der Gruppe, wenn von dir heute eine Provokation am Tisch ausgeht, wirst du vom Essen ausgeschlossen."