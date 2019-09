26-Jähriger onaniert im Biergarten von Wiesn-Zelt

In einem anderen Fall beobachteten Polizisten in Zivil in der Nacht zum Dienstag einen Mann, der sich im Biergarten eines Wiesn-Zelts "onanierend" einer 25-Jährigen aus der Oberpfalz näherte. Die Polizei nahm den 26-Jährigen aus dem Landkreis Eichstätt vorübergehend fest. Er sei wegen sexueller Belästigung sowie exhibitionistischer Handlungen angezeigt worden, teilten die Beamten am Dienstag mit.