In dem Beitrag stellt die Aktivistin unter anderem klar: "Du sagst, es geht Dir darum, dass diese beiden Frauen ihre Kinder auf Instagram verwursten. Finde ich auch nicht ok. Aber die Kinder von Kim, der Exdomina, durften jetzt von ihren SchulkameradInnen erfahren, was ihre Mutter so gemacht hat. Und da sehr, sehr viele Leute dasselbe bescheuerte Mindset haben wie Du und Kim jetzt als 'Schlampe' dastehen lassen, werden ihre Kinder gerade echt viel Mobbing durchmachen – dito die Kinder von Anne Wünsche, die in einem dieser Filme mitgespielt hat".