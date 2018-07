Gegenstände mit SS-Runden Allach: Der Handel mit dem blutigen KZ-Porzellan

Bei den KZ-Häftlingen sei diese Arbeit gegenüber anderen Kommandos bevorzugt worden, sagt Knoll. Dort blieb man zum Teil von Appellen verschont und konnte sich im Winter an den Brennöfen aufwärmen. "Manche konnten sich sogar künstlerisch betätigen". Was nichts ändert an der Tatsache, dass ihr Leben immer in Gefahr war. Wer mit Allacher Porzellan handle, müsse sich bewusst sein, sagt Knoll, "dass es im Zeichen einer menschenverachtenden Ideologie stand und dafür Menschen gelitten haben".