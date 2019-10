Auswärts sind die Löwen anfällig

Gerade einmal vier Tore schoss 1860 in fremden Stadien in dieser Saison, kassierte dabei aber 13 Gegentreffer. "Man muss auch sehen, gegen wen wir auswärts gespielt haben. Das waren schon schwere Auswärtsspiele", relativierte Bierofka. Die Niederlagen in Braunschweig und zuletzt in Duisburg (beide 1:2) seien eher unglücklich gewesen. "In Braunschweig hätten wir das Spiel nicht unbedingt als Verlierer verlassen müssen. In Duisburg war es relativ lange auch ausgeglichen." Dass sein Team mithalten könne, ermutigt Bierofka. "Daraus ziehe ich meine Zuversicht, dass wir auswärts auch gewinnen können."