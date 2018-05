München - Manuel Neuer wird in der aktuellen Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen - weder gegen den VfB Stuttgart, noch im Pokal-Finale gegen Eintracht Frankfurt. So zumindest die Ansage von Bayern-Trainer Jupp Heynckes am Mittwochmorgen gegenüber dem kicker. "Manuel wird gegen Stuttgart nicht spielen - und auch im Pokalfinale nicht", sagte der Trainer.