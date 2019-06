Bayern behalten am Ende die Nerven

Die Bayern gingen vor den Augen von Uli Hoeneß hochkonzentriert in die Begegnung und erspielten sich dank ihrer Klasse eine frühe Führung. Vechta, das als erster Aufsteiger seit 2012 in die Vorschlussrunde der BBL einzog, ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und hielt dank einer starken kämpferischen Leistung den Anschluss. München ging zwar mit zehn Zählern Vorsprung in die Halbzeit (52:42), zu Beginn des Schlussviertels führte aber plötzlich Rasta das erste Mal (76:75). In der Schlussphase behielten die erfahrenen Gastgeber die Nerven.