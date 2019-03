Gegen Paul Janke Lucas Cordalis gewinnt bei "Schlag den Star"

In der ProSieben-Show "Schlag den Star" forderte am Samstag Lucas Cordalis (51) den Ex-"Bachelor" Paul Janke (37) heraus. Es wurde ein knappes Rennen: Am Ende konnte Cordalis nach 15 Spielen die Sache aber für sich entscheiden. Gefreut hat sich darüber auch dessen Ehefrau: Daniela Katzenberger (32) drückte im Publikum ihrem Mann die Daumen.