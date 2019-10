Otschi Wriedt brachte das Team von Sebastian Hoeneß in Führung, doch Mannheim, die ab der 70. Minute in Unterzahl spielten, kamen zurück und führten durch die Treffer von Michael Schulz und Mounir Bouziane bis in die Nachspielzeit. Nach dem Punktgewinn stehen die Bayern Amateure nun mit 18 Punkten auf dem 11 Platz.