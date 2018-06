Schlüsselspieler Jared Cunningham und Reggie Redding

Die Schlüsselspieler: Jared Cunningham und Reggie Redding waren auch in den Finals da, wenn sie gebraucht wurden. Cunningham glänzte in Spiel zwei als Topscorer (17 Punkte), Redding in Spiel drei (18). Dahinter trifft Nihad Djedovic zuverlässig. Barthel überzeugt mit großem Einsatz in der Defensive und erzielt darüber hinaus wichtige Punkte. "Er hat sich zu unserem Anführer herauskristallisiert", sagte Hoeneß der AZ.