Gefahr beim Freeriden Lawinen-Experte warnt: "Die Lage wird sich verschärfen"

Wie verhalte ich mich bei einer Lawine richtig? Der DAV schult

Was können am Freeriden Interessierte noch tun? Die allermeisten Sektionen des Alpenvereins bieten Lawinen- und Skitouren-Kurse. "Man muss ja auch wissen, wie man mit dem Lawinenverschüttetensuchgerät umgeht", sagt Bucher, oder auch, wie man sich verhält, wenn ein Mitglied der Gruppe verschüttet wird und wie man jemanden wieder findet. Denn dann "bin ich plötzlich in der Situation, dass von mir das Leben eines anderen abhängt", sagt Bucher. Die Chance, zu überleben, sinke nach 15 Minuten rapide.

Steigen die Zahlen der Lawinentoten an? "Nein, es bleibt ziemlich gleich", sagt Bucher. "Wenn man bedenkt, wie viele Millionen in den Bergen unterwegs sind, sinkt das individuelle Risiko eher, auch, weil die Leute besser ausgerüstet und besser geschult sind."

Wie ist aktuell die Lawinenlage in den bayerischen und österreichischen Alpen? "Sie liegt überwiegend bei Lawinen-Warnstufe eins und zwei von fünf", also entspannt – außer entlang des Tiroler Hauptkamms. Das liegt laut Bucher unter anderem am "Altschnee-Problem". "Das kann sich zum Teil den ganzen Winter lang halten", sagt er.

Die Lawinengefahr ist immer gegeben

In den bayerischen Alpen liegt kaum Schnee – heißt das, die Lawinengefahr sinkt? "Auf den ersten Blick denkt man, wenig Schnee bedeutet wenig Lawinengefahr, aber wenig Schnee ist oft heikler als viel, denn dann liegen die störanfälligen Schichten, die man als Skifahrer berührt, näher an der Oberfläche."

Welche Rolle spielt im Hinblick darauf der Klimawandel bei der Entstehung von Lawinen? Weil wir mehr extreme Wetterlagen und extremere Winde haben werden, sagt Bucher, wird sich die Lawinenlage eher verschärfen. Gerade Übergänge von wenig zu viel Schnee sind anfällig, wenn starke Winde wehen. "Es gilt: Der Wind ist der Baumeister der Lawinen", erklärt er.