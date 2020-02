München - In den blauen Kunststoffanzügen kann es im Sommer sehr schnell sehr heiß werden. "Da schwitzt man wie in der Sauna", erzählt Edi Schwab. "Und man kann sich nicht mal den Schweiß im Gesicht abwischen." Dazu tragen er und seine Kollegen grüne Gummistiefel. Eine interessante Farbkombi. Heidi Klum hätte für den Look vermutlich kein Foto übrig. "Die Stiefel sind die Einzigen, die säurebeständig sind", sagt Schwab, "die gibt es nur in Grün".