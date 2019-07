Betrunkener Fahrer parkt Lkw quer über die A9

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde sie von mehreren Autofahrern per Notruf über das schrägstehende Fahrzeug samt über dem Steuer hängenden Fahrer informiert. Noch vor Eintreffen der Polizei fuhr ein Ersthelfer den Sattelzug in eine Pannenbucht.