Rottweiler greift Passanten in München an

Im Mai hatte ein Rottweiler Passanten am Münchner Hauptbahnhof angegriffen. Weil das Tier nicht unter Kontrolle zu bringen war, wurde es von der Polizei erschossen. Davor hatte der Fall des Terrier-Mischlings "Chico", der in Hannover (Niedersachsen) seine Besitzer totgebissen hatte, die Debatte über Kampfhunde befeuert. Das Tier wurde später eingeschläfert. In Hessen starb ein sieben Monate altes Baby, nachdem ihm ein Kampfhund in den Kopf gebissen hatte.