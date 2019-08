Rottach-Egern - Der Andrang war riesig beim ersten öffentlichen Training des FC Bayern am Tegernsee – trotz wechselhaften Wetters mit starkem Regen am Vormittag und wenig sommerlichen Bedingungen auf dem Rasenplatz des FC Rottach-Egern am Fuße des Wallbergs. 2.500 Zuschauer, darunter auch viele kleine Fans, besuchten die Einheit am Dienstagnachmittag – und konnten dabei auch Rekordmann Lucas Hernández (23) genau beobachten.