Geburtstagsshow in Sat.1 Darum moderiert Hugo Egon Balder immer noch "Genial daneben"

Sie haben als Musiker und Kabarettist angefangen, sind dann beim Fernsehen gelandet und da auch geblieben. Warum?

Hugo Egon Balder: In meinem Leben war nichts geplant - angefangen damit, dass ich mit vier Jahren Klavierunterricht bekam oder später auf die Schauspielschule ging. Das einzige, was geplant war, war die Arbeit bei Radio Luxemburg, für die ich mich zum ersten und letzten Mal in meinem Leben beworben habe. Der Rest kam einfach so, womit ich sehr zufrieden bin. Ich kann mich in keinster Weise beklagen.