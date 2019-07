20.000 Fans sorgen für aufgeheizte Atmosphäre

Nicht zuletzt das Heim-Publikum werde bei über 20.000 Zuschauern für eine aufgeheizte Atmosphäre sorgen. Irgendwann werde, so der ehemalige Bundesligaspieler, "die Wand kommen – wie beim Marathonläufer – und du denkst: Jetzt geht nichts mehr." Seine Ansage: "Als ehemaliger Spieler weiß ich: Da musst du durch. Da geht es um Biss. Wir müssen uns quälen am Samstag."

Sechzigs Vorteil sei, dass man mit Daniel Wein, Phillipp Steinhart, Herbert Paul, Marius Willsch oder Benjamin Kindsvater viele laufstarke Akteure auf dem Rasen habe. "Erstmal sollen sie sich auf dem Platz auskotzen, so lange wie es geht", sagt Bierofka: "Wenn sie nicht mehr können, sollen sie die Hand heben, dann haben wir draußen gute Jungs, die sie ersetzen können." Ob es so in der Hitzeschlacht zu Braunschweig für eine Überraschung reicht?

