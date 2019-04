Riem - Großeinsatz der Polizei am Freitagabend in Riem: In den Riem Arcaden fanden Mitarbeiter des dortigen Edeka-Marktes einen offenbar vergessenen Koffer. Beim Öffnen des Peli-Case entdeckten sie dann verschiedene Kabel sowie mögliche Zündvorrichtungen, woraufhin sie gegen 20 Uhr die Polizei alarmierten.