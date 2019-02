Der Freistaat Bayern, das Kultusministerium und die Ludwig-Maximilans-Universität (LMU) sehen den Abriss in Etappen vor. Grüning meint, dass der Mittelbau an der Königinstraße – mit dem so prächtigen Jugendstiltreppenhaus – 2025 fällt. "Ich halte das für einen riesengroßen Fehler. Aber die CSU hat im Land nicht mehr die Mehrheit. Noch ist Zeit, die Weichen neu zu stellen. Wir haben Befürworter in der Staatsregierung." Wer an seiner Seite für die Tierklinikbauten kämpfen möchte: www.altstadtfreunde-muenchen.de oder www.denkmalnetzbayern.de.