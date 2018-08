Isarvorstadt - "Das ist eine einmalige Chance", sagt Marian Offman. Der CSU-Stadtrat hat zusammen mit den SPD-Stadtratskollegen Klaus Peter Rupp und Christian Vorländer einen Antrag zur ehemaligen Synagoge in der Reichenbachstraße eingebracht. Darin führen die Stadtpolitiker aus, die Stadt solle sich an der Sanierung des Gebäudes finanziell beteiligen. Der OB solle sich mit Bund und Freistaat verständigen, so dass die Kosten gedrittelt werden könnten.